Latino comenta foto da filha Suzanna Freitas com Mico Freitas, marido de Kelly Key

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key com Latino, usou as redes sociais para homenagear Mico Freitas, marido da cantora, em seu aniversário de 42 anos. A influenciadora postou uma foto com o empresário, reconhecido na Justiça como seu pai, e se declarou.

De acordo com a publicação, Suzanna disse "que privilégio comemorar mais um ano da vida do meu pai ao lado deles mais uma vez! Já estou completa de novo. Que esse seu início de ciclo seja leve, feliz, com saúde e muita prosperidade! Bolo, guaraná e muitos doces pra você @micofreitas hehehe. Te amamos muito".

Nos comentários, Suzanna foi surpreendida com uma mensagem de Latino, que parabenizou Mico por mais um ano de vida. "Parabéns por esse privilégio de vida. Que Deus possa te honrar cada vez mais. Gratidão por ter cuidado tão bem da nossa filha. Deus te abençoe, cara", desejou o músico.