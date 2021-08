Kelly Key sobre tentativa de assalto em shopping: 'Estou em choque'

Kelly Key, 38, afirmou ter vivido momentos de pânico na noite desta quarta (25) no Barra Shopping, na zona oeste do Rio, ao presenciar uma tentativa de assalto. Após sair do local, ela fez vídeos no Stories do Instagram relatando que estava andando pelo corredor do estabelecimento quando viu pessoas correndo e um segurança sendo rendido por um dos suspeitos.

"Um menino rendeu um segurança com uma arma na cabeça dele. Eu nem acreditei no que eu vi. A gente foi correndo até o carro", disse. "Nunca tinha presenciado uma coisa dessas na minha vida. Estou em choque, apavorada, em pânico, mas está tudo bem com a nossa família", completou.

Posteriormente, mais calma, ela gravou outros vídeos em que explica ter falado sobre o ocorrido como forma de alertar pessoas que poderiam estar no shopping naquele momento.

A cantora também disse que estava sentindo gratidão por nada ter acontecido com ela e com a sua família, mas ao mesmo tempo revolta pela violência que assola o país. "Infelizmente,, a gente está cercado, vai batendo um desespero", afirmou.

Em nota, a administração do Barra Shopping confirmou a ocorrência de uma tentativa frustrada de assalto a uma das lojas do estabelecimento e completou que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.