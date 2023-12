Kelly Key explica decisão de abandonar carreira de cantora: ‘Sufocante’

Kelly Key utilizou as redes sociais no último final de semana para explicar o motivo pelo qual decidiu abandonar os palcos e desistir da carreira de cantora. Após assistir ao documentário de Luísa Sonza, da Netflix, a assistir foi para os Stories desabafar para os seguidores. “Estou chorando, rindo… mas principalmente me identificando com tudo. Um mix de emoções aqui”, iniciou.

Em seguida, Kelly Key começou a falar sobre as dificuldades no meio do entretenimento, o fato de ter que lidar com fama e comentários de ódio na internet. “Quando a gente passa isso, é muito forte. Estou em uma parte em que ela fala sobre as úlceras, eu também tive. É um estilo de vida que não acho compatível, biologicamente falando. Hoje, no privilégio dos meus quarenta anos, depois de bastante tempo, precisei passar por isso”, continuou a cantora.

A cantora explicou que não pretende voltar aos palcos, porque apesar de ser “viciando e gostoso demais” nas palavras dela, é também “sufocante a sensação de imaginar voltando para aquele estilo de vida”. “É que me causa mix de emoções entre angústia e o êxtase total”, concluiu.