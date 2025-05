Criadora de conteúdo adulto afirma ter feito sexo com 583 pessoas em seis horas

A produtora de conteúdo adulto Annie Knight afirmou recentemente ter atingido sua meta pessoal de manter relações sexuais com mil homens em 2025. Segundo a australiana, 583 encontros aconteceram em uma única sessão de seis horas, organizada como forma de agradecimento ao público que a acompanha.

A revelação foi feita em uma entrevista divulgada por veículos internacionais, em que a influenciadora explicou a logística do evento, realizado com inscrições abertas ao público interessado. A criadora de conteúdo afirmou ter recebido cerca de 2 mil inscrições após anunciar o desafio em suas redes.

"Decidi reservar um local e, basicamente, abri uma lista de inscrições. Qualquer pessoa que se inscrevesse seria convidada. Consegui cerca de 2 mil inscrições, enviei o endereço a todos e estipulei um horário", afirmou.

Durante a entrevista, Annie reforçou que a única exigência feita aos participantes foi o uso de preservativo, e que nenhuma pessoa foi dispensada ou retirada do local. Ela também contou que buscou orientação com outras profissionais do setor, como a atriz Bonnie Blue, famosa por desafios semelhantes.

O evento contou com camisinhas personalizadas, brinquedos sexuais, sessão de fotos e máscaras para proteger a identidade dos participantes. No Instagram, a influenciadora mostrou os bastidores do conteúdo.

Após o evento, a criadora de conteúdo afirmou ter se sentido bem física e mentalmente. Em comparação a outras profissionais que relataram dificuldades emocionais em ações parecidas.

“Sinceramente, digo isso com o maior respeito, não entendo por que Lily Phillips chorou depois de fazer sexo com 100 homens”, disse, em referência a outra influenciadora que participou de um documentário sobre o impacto psicológico desses eventos.

Em abril deste ano, Annie Knight anunciou seu noivado com Henry Brayshaw, também criador de conteúdo online. O casal compartilha parte da rotina nas redes sociais, onde possuem milhares de seguidores.