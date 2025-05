Censura ou inveja? Após foto sensual deletada, mãe de Lexa responde às críticas

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa e empresária de 46 anos, está gerando polêmica nas redes sociais após ter uma de suas fotos excluídas do Instagram por denúncias relacionadas ao conteúdo sensual da imagem. A empresária, que recentemente iniciou um novo projeto como criadora de conteúdo adulto na plataforma Privacy, tem compartilhado posts ousados e sensuais em sua rede social.

O episódio aconteceu quando Darlin publicou uma foto sensual em seu perfil. No entanto, após atingir mais de 1 milhão de visualizações nos stories, a imagem foi denunciada e removida. "Vou recolocar a foto mais 'cobertinha'. Denunciaram meus stories, que já estavam com 1 milhão de visualizações, acreditam?", escreveu ela em um tom de indignação ao republicar a foto com algumas edições para cobrir parcialmente seu bumbum.

"Se você não quer ver meus Stories, não vem ver, c*ralho!", disparou.

O novo projeto de Darlin tem gerado bastante repercussão. Ela anunciou que está investindo em conteúdos exclusivos para uma plataforma de assinaturas, com um preço mensal de R$ 49, e que pretende se dedicar mais a esse público, embora ainda reserve espaço para seus seguidores no Instagram.

Darlin Ferrattry no Instagram. (Instagram/@darlinferrattry)