Tadeu Schmidt saiu do BBB? Apresentador vai comandar novo programa na TV Globo

Apresentador do Big Brother Brasil desde 2022, Tadeu Schmidt comandará outro programa da Globo, este voltado para assuntos envolvendo futebol. O jornalista estará a frente do Central da Copa de Clubes, que também contará com a presença do comentarista Paulo Nunes.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a Globo prepara uma nova atração diária para as noites da emissora, com estreia prevista para junho. O programa terá foco em torneios esportivos internacionais e seguirá um formato semelhante ao que já foi visto no Central Olímpica e Central da Copa.

Entre as transmissões confirmadas na TV aberta estão os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Já no Sportv, a cobertura será ainda mais ampla, com exibição de todas as 63 partidas. Além dos confrontos entre clubes brasileiros, a grade esportiva também incluirá o campeonato americano, com equipes como Real Madrid, PSG, Chelsea e River Plate.

Até o momento, não há nenhuma informação de que Tadeu Schmidt sairia da apresentação do BBB para se dedicar exclusivamente ao novo proograma. A 26ª edição do reality show já foi confirmada inclusive pelo próprio apresentador enquanto apresentava o BBB 25.