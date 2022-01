Cantores da AR15 revelam ter recebido cantadas em meio ao boato da falsa traição: 'Máscaras caíram'

Os vocalistas da Banda AR15, Carol e Harrisson Lemos, que, nesta semana, protagonizaram o boato de traição dele com a melhor amiga dela, participaram da estreia do podcast do humorista Bob Fllay, o “Bob Cast”, de OLiberal.com, nesta quarta-feira, 12. O casal confirmou que não houve traição, que Carol foi “trolada” e que o intuito foi divulgar o novo clipe “Fofoca”. Perguntada se o relacionamento teria mesmo acabado se a traição tivesse sido real, Carol confirmou: “Não aceito nada usado”.

O bate-papo trouxe algumas revelações dos desdobramentos da fofoca que varreu as redes sociais dos paraenses, na última semana. Uma delas, foi a atitude de alguns homens e mulheres conhecidos do casal, que enviaram mensagens dizendo “Se ela não quer mais, eu quero” ou “Oi, sumida. Precisando, tô aqui”. “Essa situação serviu para várias máscaras caírem”, afirmou a cantora.

“Veio a ideia de fazer polêmica porque o povo de Belém adora fazer fofoca e a fofoca ia divulgar (o clipe) pra gente”, começou Harrisson. Em quatro dias, o clipe teve 76 mil visualizações no canal da AR15 no Youtube, enquanto Carol sobrou o número de seguidores no Instagram, chegando a quase 49 mil. “Eu só fiz isso porque sou limpo com a minha mulher”, afirmou ele. Carol demonstrou ter superado a brincadeira e os dois encaram o assunto de forma divertida.

Quando Carol acreditava ter sido traída, uma das mensagens que ela recebeu foi do próprio Bob Fllay defendendo o cantor. Ela havia postado nas redes a foto do marido beijando a amiga dela, numa situação armada para irritá-la. “O Bob mandou mensagem: ‘Se acalma, não pode ser ele (na foto)’”, contou.

Carol e Harrysson Lemos da Banda AR15 no Bob Cast Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal

“Eu sempre falei que se ele aprontasse, eu ia jogar tudo no ventilador. A sorte dele que não postei as fotos dele de cueca rasgada”, revelou Carol, rindo. Toda a família, produção e amigos sabiam que a situação estava sendo armada para irritá-la. Sobre a abordagem na porta do motel, ela disse: “Contaram pra mim (a verdade) na hora que eu ia quebrar o carro. Disseram que era trolagem, mas com um objetivo sério”.

Carol e Harrisson Lemos falaram sobre o começo do relacionamento, que dura oito anos e já passou por crises de ciúmes. O casal tem três filhos e também cria o primogênito do cantor com a ex-mulher Rebeca Lindsay (ex-The Voice). “O casamento com a Rebeca durou três anos e a gente continuou trabalhando na AR15. Ela saiu para fazer carreira solo. Eu e a Carol temos bom relacionamento com ela”, disse ele. Carol, que é ex-modelo, contou os primeiros passos como cantora. “Tenho me esforçado”.

A conversa foi conduzida pelo humorista acompanhado do diretor do “Bob Show”, Esdras Amorim, com transmissão ao vivo pelos perfis de O Liberal no Youtube e Facebook, onde pode ser revista na íntegra. Confira também os principais trechos no Instagram.