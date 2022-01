Traição entre vocalistas da Banda AR15 foi divulgação de clipe; ação pegou mal na web

A Banda AR15 usou uma estratégia arriscada para divulgar o clipe da nova música "Fofoca", que chegou ao canal do grupo do Youtube neste domingo, 9. Dois dias antes, a cantora Carol Lemos, esposa do líder e também vocalista da banda, Harrisson Lemos, denunciou a traição do marido nas redes sociais ao postar uma foto em que ele aparece em momento íntimo com a amiga de infância dela, Natasha Pinheiro. Em seguida, vazou o vídeo de Carol flagrando os dois no carro, em frente ao motel.

No clipe, a traição abordada no clipe é da mulher contra o marido. O single chegará às plataformas de áudio na próxima segunda-feira, 10.

Foi 'trolagem', defende vocalista da banda AR15

Harrisson afirma que Carol foi "trolada" e que toda a equipe de produção estava preparada para registrar a reação natural da artista: "A gente estava gravando um clipe sobre fofoca. Como a gente queria fazer imagens reais, a gente não falou para a Carol algumas partes do clipe, como a frente do motel no carro e a foto enviada (para ela)", explicou Harrisson.

"A gente fez dessa forma para saber como ela reagiria naturalmente. Queríamos captar as cenas de atitude real para passar emoção e veracidade no clipe."

Carol confirmou a versão da pegadinha e acrescentou que, mesmo após a situação ter sido esclarecida, está sendo criticada por "passar o pano" para o marido que a traiu.

"Eu não sabia de nada. Um amigo me enviou a foto e como, antes, o Harrisson ficou falando um monte de coisa (cantadas) para a minha amiga, na minha frente, aquilo pareceu verdade pra mim. Eu já tinha avisado pra ele, que se me traísse, eu ia postar tudo nas redes sociais", contou Carol.

"A minha mãe sabia, a minha sogra sabia, toda a equipe de gravação sabia e ficaram tentando me acalmar. Foi horrível pra mim."

Ela recordou que o mesmo amigo que enviou a foto da suposta traição, também avisou que estava seguindo o carro em que Harrisson estava com a outra mulher e enviou a localização para que Carol desse o falso flagrante no marido em frente ao motel. "Quando eu comecei a bater nele foi que me contaram que tudo não passava de uma brincadeira", completou.

No entanto, a 'trolagem' não foi bem vista nas redes sociais

O cantor disse que não sabia que a falsa traição chegaria aos portais de notícia. Nas redes sociais, a ação gerou controvérsia e alguns internautas não aprovaram o marketing realizado.

