Orquestra Paraense de Cinema apresenta 'Star Wars In Concert 3' nesta terça (20), em Belém

A partir das 20h desta terça-feira (20), no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, os paraenses fãs de Star Wars e da Orquestra Paraense de Cinema (OPC) poderão acompanhar a homenagem da companhia à franquia de sucesso. Sob a regência do maestro Gabriel Silva, o concerto promete levar o público a uma verdadeira viagem pelo universo atemporal criado por George Lucas, com as principais canções da trilha sonora composta por John Williams. Os ingressos já estão esgotados.

O espetáculo Star Wars In Concert acontece desde 2023 em comemoração ao Dia de Star Wars, celebrado em 4 de maio. O maestro Gabriel Silva comentou sobre os preparativos:

"Foi um processo bem árduo. As trilhas não são fáceis e exigem bastante tecnicamente dos músicos e de toda a equipe que faz parte. Mas a orquestra conta com músicos e com uma equipe maravilhosa, que desde março estavam se preparando para apresentar o melhor para o público."

O legado de John Williams

Sobre o compositor responsável pelas trilhas da franquia, o maestro destacou que "é um dos maiores compositores de trilha sonora que existem. "É um compositor muito premiado no Oscar e que já teve várias indicações por conseguir compor trilhas sonoras que transportam o público para os filmes, mesmo sem assistir a eles. Star Wars, sem dúvida, é um dos trabalhos mais brilhantes que o John fez para o cinema e, principalmente, para a música de concerto", disse.

Expectativa para o espetáculo

Para quem vai assistir ao concerto pela primeira vez, Gabriel Silva promete uma experiência inesquecível: "Quem está vindo pela primeira vez ao espetáculo pode esperar muitas surpresas. Agora, o público que já acompanha a OPC desde a nossa concepção já sabe que somos uma caixinha de surpresas. O público vai se emocionar, vai se arrepiar, e eu tenho certeza de que será um grande espetáculo. A gente sempre entrega o melhor que podemos fazer para o nosso público."

A Orquestra Paraense de Cinema tem como missão principal democratizar o acesso à música orquestral no estado. "Sempre houve uma lacuna na oferta musical cultural que não estava sendo explorada. Então, quando surgiu a ideia da concepção da Orquestra Paraense de Cinema, tivemos todo o cuidado de pesquisa para que a orquestra atendesse um nicho que não tinha acesso a esse tipo de evento. Se as pessoas quisessem ver uma orquestra tocando trilhas sonoras, tinham que ir para outro estado. A OPC tem uma missão institucional de atender todos os tipos de público", explica Gabriel.

Novidades para o segundo semestre

Além da apresentação desta terça-feira, a Orquestra já prepara novos projetos: "Já temos dois concertos marcados para o início do próximo semestre. Um deles, assim como todos os nossos outros concertos, terá uma novidade. Então, o público tem que ficar ligado na nossa rede social, que logo vamos divulgar tudo por lá", finalizou o maestro.

Serviço

Star Wars In Concert — Orquestra Paraense de Cinema

Data: Terça-feira, 20 de maio

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa – Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Batista Campos, Belém)

Ingressos: Esgotados

Atração: Concerto especial com trilhas sonoras da saga Star Wars, sob regência do maestro Gabriel Silva

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)