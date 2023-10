Orquestra Paraense de Cinema apresenta novo concerto: ‘Heroes Symphony’

A Orquestra Paraense de Cinema (OPC) se apresentará amanhã, 18, no Teatro do Sesi, às 20h com o concerto inédito. "Heroes Symphony" tem o repertório de trilhas sonoras heroicas da TV e do Cinema, um especial para o Dia das Crianças: Vingadores, Superman, O Rei Leão, A bela e a Fera. A OPC venceu o prêmio Amazônia de Música 2023 como melhor grupo intérprete.

A apresentação da Orquestra Paraense de Cinema terá a duração de 1h30m, entre as trilhas sonoras da TV e do cinema estão. Os Vingadores, Superman, O Rei Leão, A bela e a Fera, entre outros.

Gabriel Silva, diretor e Maestro da Orquestra Paraense de Cinema, explica que a OPC possui um corpo sinfônico com 70 músicos divididos em 04 naipes instrumentais: cordas, madeiras, metais e percussão e estão atuando há 1 ano e três meses. "Apesar do pouco tempo, vem se destacando no cenário musical paraense, sendo a primeira Orquestra do Estado a trabalhar exclusivamente com trilhas sonoras, este ano galgou o Prêmio Amazônia de Música como Melhor Grupo/Interprete", iniciou.

A OPC iniciou com trilhas sonoras de filmes, como Star Wars, mas agora em seu novo concerto traz clássicos infantis da Disney, Marvel, e outros, contou. "Estamos apresentando o nosso mais novo concerto/espetáculo, o 'Heroes Symphony'. Um concerto ao vivo com as trilhas sonoras heroicas de maiores sucessos do cinema e da TV", destacou.

"Em homenagem especial ao mês das crianças, estamos trazendo ao público uma nova experiência, com a execução das trilhas sonoras nostálgicas que atravessam e emocionam gerações, entre elas os temas originais de Superman, Batman, Homem-Aranha, Os Vingadores, e muito mais", completou.

Questionado sobre o qual era o sentimento de estar se apresentando com este novo repertório, o maestro explica que: "Para cada apresentação, tudo fica mais exigente e complexo, porém sempre entregamos o nosso melhor ao público. São quase 90 pessoas, somando direção técnica e corpo sinfônico, e todos são bastante profissionais e responsáveis com cada detalhe que o trabalho com a OPC exige, além de grandes amigos", destacou.

Gabriel conta que a Orquestra vem crescendo em um pouco mais de um ano de fundação e que a repercussão por serem a primeira com o foco em trilhas sonoras do Cinema, refletiu na premiação que ganharam este ano. "A prova de todo esse trabalho que estamos desenvolvendo, e da competência da nossa equipe, foi ganharmos o Prêmio Amazônia de Música na Categoria Erudito como Melhor Grupo e Intérprete de 2023", celebrou.

O diretor faz o convite ao público para prestigiar essa edição, com apresentação única, nesta quarta-feira, 18, às 20h, no Teatro do SESI. "Para assistir, o público deve garantir os últimos ingressos através do site da Sympla, ou indo diretamente na Bilheteria do Teatro do SESI... A OPC tem crescido a cada apresentação, indo para a sua sétima durante esse 1 ano e 3 meses de existência, e o público tem nos abraçado desde o início", finalizou.

Serviço

Evento: Orquestra Paraense de Cinema (OPC) – "Heroes Symphony"

Data: 18/10, quarta-feira

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi, na avenida Almirante Barroso.

Ingressos: sympla