Orquestra Paraense de Cinema tem estreia com repertório inédito na Igreja de Santo Alexandre

Belém tem a primeira Orquestra Sinfônica com repertório de trilhas sonoras de cinema. A Orquestra Paraense de Cinema (OPC) faz estreia hoje, 6, na Igreja de Santo Alexandre, localizada na praça Frei Brandão, s/n, na Cidade Velha, às 20h. Na programação os 65 músicos regidos pelo maestro Gabriel Silva apresentam 13 músicas temas, entre elas: Jurassic Park, O senhor dos anéis; Thor: o mundo sombrio, Homem-Aranha, entre outros. A entrada é gratuita.

O último ensaio da OPC aconteceu neste sábado, 2, após quatro meses de preparação para a apresentação de estreia, contou o maestro Gabriel. Também destacou que o sonho de montar uma orquestra iniciou há cinco anos, quando ainda morava na Bahia. No entanto, somente em 2021, em Belém, conseguiu realizar o sonho. "Estudei sobre administração de orquestra na Bahia e aqui ela nasceu. 65 músicos profissionais, temos os naipes de: madeira, cordas, metais e percussão. Ensaiamos 3h por sábado. Foram 15 ensaios ao longo desses 4 meses. São 13 trilhas que estão no programa", relembrou.

A orquestra fez uma pré-estreia em março deste ano, na Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia (Conecta), que aconteceu na Fundação Cultural do Pará (Centur). O evento abriu portas para o grupo, compartilhou Gabriel, que já tem agenda para o pós-estreia. "Recebemos um convite de Marcelo Moreira da Banda Marmor, que estava na Conecta com o Steve Baughman, produtor norte-americano, que produziu Michael Jackson, Eminem, etc. Ele gostou muito da orquestra e daí veio o convite para tocarmos no clipe da banda, que faz parte da Trilha Sonora do 'Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Que é da Omelete e coordena a Comic Con. Estamos vendo a possibilidade de tocarmos na Comic Con, um dos maiores eventos da América Latina", revelou.

Ensaio Geral da Orquestra Paraense de Cinema Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Adriana Azulay, pianista e diretora do ICA. Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Maestro Gabriel Silva. Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal Sara Moraes, violinista e spalla. Ensaio da Orquestra Paraense de Cinema para a estreia na Igreja de Santo Alexandre. Crédito: Filipe Bispo / O Liberal

A OPC é independente e coordenada coletivamente, Gabriel afirma que o intuito da orquestra é levar a cultura da música de concerto, para além dos grandes teatros e popularizar por meio das trilhas sonoras de filmes, séries e outras produções audiovisuais. "Queremos levar para a sociedade a música de concerto. A formação de orquestra, que só se vê nos grandes teatros, as pessoas pouco têm acesso às orquestras. Quando você ouve uma trilha sonora assim, em um filme, esses trabalhos são escritos para orquestras. Estamos trazendo esse trabalho, mostrando a formação de orquestra, música de concerto, mas com trilhas sonoras de filmes, que é mais popular", arguiu.

"Para a estreia estamos trabalhando o que está na mídia, temos trilhas da Marvel, Thor, Homem Aranha, Os vingadores. Tem também Jurassic Park. A produção é toda nossa. A intenção da OPC, é que se estabeleça como novo grupo na cidade. A orquestra não é do maestro, ela é de todos. É um projeto independente. A entrada é franca, às 20h, mas recomendamos chegarem a partir das 19h, na Igreja de Santo Alexandre. Porque vai dar bastante gente", finalizou fazendo um convite ao público apreciador da sétima arte.

Adriana Azulay, é a pianista da Orquestra Paraense de Cinema e diretora do Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA) e relembrou o começo dos ensaios da OPC, que não tinha espaço e há alguns meses passou a ensaiar no ICA. "Eu acredito no projeto, fizemos essa parceria, pois não tínhamos onde ensaiar e aqui tem o piano, infraestrutura. Eu já conhecia a maioria dos músicos. O Gabriel foi através desse trabalho, que é inédito em Belém, de tocar trilhas de filmes. É um trabalho muito prazeroso, o grupo é muito afinado entre si, falamos a mesma língua, que é o desejo de participar de um projeto que acreditamos que é inovador", argumentou otimista.

A pianista acredita que o público irá se surpreende com o programa desenvolvido pela Orquestra e que, vibrarão juntos ao reconhecerem as trilhas sonoras dos filmes. Destacou também que os fãs de Thor, que aguardam o lançamento de "Thor: Amor e Trovão" vão se sentir representados, pois a OPC toca na véspera do lançamento a trilha do filme de 2013. "O público vai gostar, é o tipo de coisa que só tocamos, porque acreditamos no projeto. Gostamos, amamos a música. E o quesito de trilha de filme, cinema, é um plus, fica no imaginário da pessoa, as pessoas gravam e quando nem se dão conta estão cantarolando a música. Todas são conhecidas: Jurassic Park, Thor, Super-homem, Homem Aranha. É muito diversificado o programa. Muito bonito e foi feito com muito carinho", concluiu.

Sara Moraes é violinista e spalla - é o primeiro violino da orquestra, responsável pela afinação -, contou que estão ansiosos para a estreia. Apesar de ser um repertório que exige muita técnica, ela diz ser satisfatório estar na companhia dos músicos para realizar este sonho coletivo. "Será ótimo receber essas pessoas que gostam desse universo de cinema, para esse universo de concerto. É um repertorio denso tecnicamente, mas muito prazeroso de tocar. Enquanto Spalla exerço um cargo administrativo e musical. Cinco minutos antes a spalla vai para frente da orquestra fazer a nota de afinação comum, que é a 'Lá de efeito'. Afina primeiro os metais, depois o naipe das madeiras e depois o das cordas", disse.

"Estamos prontos, ansiosos, estávamos esperando isso há muito tempo. Passamos por algumas dificuldades, por conta de espaço de ensaios. Conseguimos o ICA, mas antes ficávamos indo de um lugar para o outro e que demanda toda uma logística de instrumentos, cadeiras, e estamos aqui sem patrocínio e incentivo, estamos por garra. Pela conversa com todos, estamos ansiosos e vai ser uma coisa inédita ter uma orquestra especialista em trilha de cinema", finalizou a fala destacando o percurso do grupo.

Serviço

Evento: Concerto de estreia - Orquestra Paraense de Cinema (OPC)

Local: Igreja de Santo Alexandre,

Data: 06/07 (quarta-feira)

Horário: 20h

Entrada: gratuita, importante chegar com antecedência.

Mais informações: @orquestraparaensedecinema