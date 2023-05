Orquestra Paraense de Cinema volta com o concerto em homenagem a Star Wars

Os fãs de Star Wars e apreciadores de música terão mais uma oportunidade para ouvir os clássicos da produção com a Orquestra Paraense de Cinema. A apresentação será neste sábado (27), às 17h, no Teatro do Sesi. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site sympla.

A apresentação é em homenagem aos 46 anos da franquia de sucesso mundial STAR WARS. No último dia 18, a orquestra fez a estreia do concerto, mas em decorrência da grande procura foi necessário montar mais uma sessão.

VEJA MAIS

O maestro Gabriel Silva, idealizador da orquestra, diz que o projeto de música é um sonho antigo, pois ele consegue juntar o amor pela música e pelo cinema em um único projeto. "Eu sou um grande admirador de música e cinema. E foi em 2015 que comecei a projetar esse trabalho, pois não é um trabalho simples juntar 70 músicos em um palco", destaca o maestro.

A partir disso, o maestro iniciou com o projeto de pesquisa, estudo de mercado e entre outros processos e somente em 2022 a Orquestra Paraense de Música teve sua estreia no Museu Santo Alexandre. "Foi uma apresentação inesquecível, pois tivemos uma grande aceitação do público", completa o maestro.

A homenagem a Star Wars é o primeiro concerto temático que a orquestra faz, pois as primeiras apresentações vinham sendo com a mistura de clássicos do cinema. "Esse foi o primeiro concerto temático e teve um resultado muito positivo e, por isso, estamos fazendo uma segunda sessão. Inclusive, esse concerto vai fazer parte da agenda da orquestra", acrescenta Gabriel.

46 anos Star Wars

Em maio de 1977 aconteceu a estreia do primeiro filme da saga Star Wars, “Uma Nova Esperança”. A franquia, criada por George Lucas, já virou desenho animado, boneco de ação, jogo eletrônico e entre outras formas de diversão.

O Star Wars Day é comemorado em 4 de maio e de acordo com o site oficial de Star Wars a celebração acontece há pelo menos 44 anos, logo após a eleição de Margareth Thatcher, primeira mulher a assumir o posto de primeira ministra britânica.

A orquestra

A Orquestra Paraense de Cinema é um projeto artístico inovador que nasceu com o objetivo de preencher uma lacuna existente na oferta cultural e musical paraense. É a primeira orquestra do Estado do Pará a trabalhar exclusivamente com trilhas sonoras.



Formada por músicos profissionais de Belém e Região Metropolitana, a OPC vem ao público paraense oferecer no seu sentido mais amplo concertos com trilhas sonoras em seus programas, ou de compositores intimamente ligados ao gênero.



Idealizada e conduzida pelo Maestro paraense Gabriel Silva, a Orquestra Paraense de Cinema une cultura, arte e espetáculo, com o objetivo de aproximar a música de concerto com a sociedade por meio de um fio universal como o cinema.