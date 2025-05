Quem deve cantar em Copacabana em 2026? Prefeito do Rio de Janeiro lança enquete

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou nesta segunda-feira (19) uma enquete pedindo a opinião do público sobre quem deve cantar na praia de Copacabana em 2026. Em uma publicação feita no X(antigo Twitter), o governante carioca selecionou grandes nomes da música pop mundial: U2, Beyonce, Coldplay ou Rihanna?

Quem foi o(a) escolhido(a)?

A enquete recebeu 140 mil votos até a publicação desta matéria e selecionou Beyonce, com 56% dos votos, como a preferida pra se apresentar no próximo "Todo Mundo no Rio". Rihanna vem em seguida, com 24%, enquanto Coldplay e U2 receberam, respectivamente, 11% e 9%.

Todo Mundo no Rio

O evento "Todo Mundo no Rio" iniciou em 2024 com apresentação de Madonna para cerca de 1,6 milhões de pessoas, marcando o encerramento da "The Celebration Tour". Estima-se que a apresentação da cantora movimentou R$ 300 milhões na capital carioca.

Em 2025, foi a vez de Lady Gaga estremecer as areias de Copacabana, com um megashow para um público de 2,1 milhões de pessoas, com o tema da sua última era "Mayhem". A economia local teve movimentação em cerca de R$ 600 milhões, atraindo mais de 600 mil turistas