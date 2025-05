Beyoncé se apresentaria no lugar de Lady Gaga em show em Copacabana; entenda

Lady Gaga realizou um super show na noite deste sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para os mais de 2,1 milhões de pessoas presentes. A apresentação, no entanto, estava acertada para ser de outra estrela do pop: Beyoncé. A afirmação é de Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas (Cufa), destacando que "O Rio poderia estar ainda mais gigante".

Em uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), na manhã deste domingo (4), o ativista brasileiro contou que os organizadores do evento chegaram a fechar a apresentação com a cantora americana dona do álbum "Renaissance, mas que "pressões externas devido a conflitos com o mainstream americano" impediram a vinda da pop star.

"Pouca gente sabe, mas o palco que hoje recebe a Gaga era pra ser da madrinha Beyoncé. Tudo já tava fechado. Mas pressões externas acabaram travando a vinda dela. O Rio poderia estar ainda mais gigante hoje", escreveu Zezé.

Ainda assim, Zezé fez questão de deixar uma mensagem positiva aos fãs de Beyoncé sobre um possível show no Brasil: "O que me tranquiliza e consola é saber que os mesmos envolvidos ainda seguem na missão - e trazer a madrinha de volta às terras brasileiras, que ela ama, é só questão de tempo."

Até o momento, não há qualquer informação oficial sobre uma nova apresentação de Beyoncé no Brasil. A última visita da cantora ao país foi em 21 de dezembro de 2023, quando fez uma aparição surpresa em um evento em Salvador (BA), durante o lançamento do filme Renaissance: A Film by Beyoncé nos cinemas brasileiros.

Fãs reclamaram do post

A revelação feita por Preto Zezé causou polêmica nas redes sociais. Muitos usuários criticaram o momento escolhido para a declaração, argumentando que ela poderia desviar a atenção do sucesso do show de Lady Gaga.

“Meus amigos, até papagaio fala, imagine o preto Zezé”, disse um. “Agora uma coisa: que falta de timing das equipes de portais da Beyoncé e do Preto Zezé por terem vazado a info de que esse show seria da Bey… Era? não foi, e vamos seguindo o momento é da Gaga e fim. Abriu margem pra um monte de besta ficar soltando hate na Gaga”, reclamou outro.

Um terceiro ainda questionou a relevância da informação: "Quem é Preto Zezé e qual a relevância desse serzinho pra esse assunto? Mais uma tentativa de alguns fãs da Beyoncé de inseri-la numa narrativa que nada tem a ver com ela".