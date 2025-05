Lady Gaga deixa recado para o Brasil em 'livro de ouro' do Copacabana Palace

Lady Gaga deixou um recado bastante carinhoso para o Brasil no "Livro de Ouro" do Copacabana Palace. A cantora de 39 anos, deixou a cidade do Rio de Janeiro no domingo, 04, um dia após o show histórico que realizou na praia de Copacabana.

A homenagem marca o fim de uma passagem histórica da artista pelo Brasil, após mais de 10 anos longe das terras brasileiras e evidencia o carinho mútuo entre a "Mother Monster" e o público brasileiro. Veja o que Gaga escreveu:

"Copacabana, obrigada pelos momentos que nunca esqueceremos. Agradecemos pela gentileza e vamos sentir saudades do povo do Brasil. Com amor, Lady Gaga e Michael Polansky", dizia o texto que contemplava a assinatura da cantora e do noivo.

O que é o "Livro de Ouro" do Copabacana Palace?

É um livro especial mantido pelo hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em que são registradas assinaturas, mensagens e, às vezes, comentários de hóspedes ilustres, como: celebridades, chefes de Estado, membros da realeza, artistas e outras figuras importantes que se hospedaram ali ao longo dos anos de existência do hotel mais famoso do Brasil.

Assinatura do 'Rei' Pelé (Arquivo Copacabana Palace)

Com cerca de 400 páginas e pesando 4 kg, o livro é mantido em uma sala monitorada por câmeras e guardado em um cofre, sendo manuseado apenas com luvas brancas para preservar seu estado e evitar avarias.

Entre os nomes que já assinaram o Livro de Ouro estão:

Walt Disney

Pelé

Princesa Diana

Madonna

Nelson Mandela

Mick Jagger

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.