Mãe da cantora Lexa se pronuncia sobre estado de saúde da filha e pede orações

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, usou as redes sociais nesta quarta-feira (22/01) para falar sobre o estado de saúde da filha, que está internada desde segunda-feira (20/01). Lexa, grávida de seis meses, foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, uma condição que envolve hipertensão arterial e pode causar complicações graves na gestação, como o desprendimento da placenta ou parto prematuro, aumentando os riscos para o bebê.

Nos Stories do Instagram, Darlin desabafou sobre o momento difícil que a família enfrenta e pediu apoio dos fãs. “Quero pedir a todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando: orem por nós”, escreveu. Lexa espera Sofia, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

Na noite de terça-feira (21/01), Lexa anunciou que não participará do Carnaval 2025 como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Em uma publicação no Instagram, a cantora explicou que a decisão foi tomada em razão de sua saúde e do bem-estar da filha. “São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança”, declarou.

A equipe da cantora também divulgou uma nota oficial informando que todos os compromissos de Lexa nos próximos meses serão adiados. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada com cuidado e respeito aos fãs e contratantes.

“Lexa e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. Com o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros”, concluiu a nota.