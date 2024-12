Lexa parabeniza cantoras paraenses pelo Prêmio Multishow: 'lindo ver vocês brilharem'

Lexa exaltou a potência da música paraense após as cantoras Zaynara e Viviane Batidão vencerem o Prêmio Multishow 2024 na noite de ontem (03). No X, a artista prestou uma homenagem às cantoras e relembrou a época em que morou em Belém.

A funkeira chegou a morar no Pará durante um tempo e usou a rede social para falar sobre sua conexão com o estado. Lexa declarou que as cantoras paraenses são grandes potências musicais e enalteceu grandes nomes da música que marcaram gerações.

"Eu, mesmo sendo carioca, tenho sangue paraense na veia. Morei em Belém pouco tempo da minha vida, mas o suficiente para ouvir Alberto Moreno, Fruto Sensual, Joelma, Companhia do Calypso na formação Lenne Bandeira e Mylla Carvalho, Gaby amarantos, aparelhagens Super Pop e Rubi, entre tantos outros."

Após os dois prêmios conquistados, de Viviane e Zaynara, a carioca parabenizou o estado pelas estrelas da música. "Que lindo ver vocês brilharem ainda mais hoje com essa nova geração. São anos de história! Parabéns, Pará! Parabéns a todos os artistas paraenses", disse.