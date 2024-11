No dia em que anunciou gravidez, Lexa sofre tentativa de sequestro, afirma segurança da cantora

O chefe de segurança de Lexa, Bruno Degase, disse que a cantora foi vítima de uma tentativa de sequestro. Ele deu detalhes sobre o susto que a cantora passou na noite de quinta-feira (31). Ainda segundo o portal LeoDias, Lexa e sua equipe foram pegas de surpresa quando estavam chegando em seu hotel em São Paulo, após sair da gravação do programa Sabadou com Virgínia, no SBT.

De acordo com ele, uma moto abordou o motorista do veículo que a empresária estava e pediu para ele estacionar. Assim que o condutor parou, apareceram mais três homens em um carro. “Quando os três homens que estavam no carro desembarcaram, um já veio com a mão na cintura gritando ‘Perdeu, perdeu’, e o outro foi para a porta de trás da van, quando ele abriu, viu a dona Conceição (avó da Lexa), não sei o que passou na cabeça dele. Só sei que Deus trabalhou firme, isso foi um livramento de Deus, porque eles desistiram na hora. O motorista veio e pegou a contramão e a gente conseguiu sair, graças a Deus”, contou o segurança. “Chegaram até a sacar a arma, mas quando viram elas [Lexa e a avó Conceição] pediram para ninguém descer da van e desistiram do sequestro”, acrescentou.

Ele também destacou que, quando a avó da cantora se deparou com a situação, pediu para a neta ficar abaixada e ficou na frente dela. “Situação honrosa, a dela colocar a vida dela pela da neta. Sem palavras”, disse. Após o susto, Bruno Degase ainda afirmou que Lexa está em repouso.

A mãe da artista, Darlin Ferrattry, revelou que toda a equipe que estava presente no momento do ocorrido está abalada com a situação. Os profissionais relataram que situação foi “horrível”. Além disso, afirmou que sua mãe e Lexa estavam muito nervosas. “Ela está deitada e a minha mãe está com ela muito nervosa”, compartilhou. Na tarde desta quinta-feira (31), a cantora concedeu sua primeira entrevista após o anúncio da gravidez ao portal LeoDias, e deu detalhes da gestação. Ela está grávida de três meses do ator Ricardo Vianna e disse que “não tinha mais como esconder”.