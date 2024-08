Lexa mostra passos da dancinha da 'Amanda do Hot' no Multishow: 'Eu tô tonta'; veja o vídeo

Kenya Sade estreou o programa "Estrela da Casa - Backstage", do Multishow, com as presenças de Lexa e Evelyn Castro, na última quinta-feira (15).

Nas redes sociais, a cantora carioca mostrou que aprendeu sobre a música paraense quando morou em Belém.

Em conteúdo postado no Tik Tok e Intagram da emissora, Lexa gira ao com o remix de um ponto à Maria Padilha, chamado "Copo de Veneno", da DJ Meury, um funk proibidão, que se junta a música 'Last Night", do cantor Diddy - sample do tecnomelody "Faz o S", da Banda AR 15 da música.

Girando sem parar, como o vídeo viral da paraense 'Amanda do Hot', a cantora dispara: "Eu tô tonta".

Amanda voltou a viralizar em julho quando o seu vídeo em Salinas, nordeste paraense, ganhou a web. Foram quase 2 mil comentários, entre eles de Pabllo Vittar. "Quebra mãe", escreveu a cantora.

Esta semana, Amanda fechou uma publi com a Netflix e lançou um vídeo com a dancinha para anunciar a estreia da nova temporada de The Umbrella Academy. A paraense surgiu girando na Estação das Docas.