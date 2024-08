VÍDEO: Amanda Hot Completo faz parceria com a Netflix após dança viralizar

A influenciadora Amanda Hot Completo participou do Amazônia Pop no Tarde + Liberal e revelou uma parceria com a Netflix, que será lançada nesta terça-feira (13). Assista:

A paraense foi procurada pelo serviço de streaming após o sucesso viral de sua dancinha, que se tornou uma tendência nas redes sociais e foi reproduzida por famosos.

O conteúdo é uma divulgação de uma nova série da Netflix. Este é o primeiro trabalho nacional de Amanda Hot Completo após viralizar.