Leona Vingativa comenta sobre sucesso do ‘Hot da Amandinha’: 'Coração transbordando de felicidade'

Leona Vingativa afirmou que está feliz com a grande repercussão que o “Hot da Amandinha” tem ganhado tanto na internet quanto na vida real. Nesta sexta-feira (16), em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a artista, que compartilhou o vídeo da amiga e vendedora de hot dog, fazendo com que viralizasse nas redes sociais, falou sobre a importância de LGBTQIA+ conseguirem ter oportunidades no mercado de trabalho.

Foi por meio dos vídeos cômicos, em que Amanda aparece vendendo os lanches, que os bordões “salsicha que pula para fora do pão”, “suco de goiabe” e “quer um completo?” começaram a conquistar os internautas. O primeiro vídeo publicado por Leona já alcançou mais de 32 mil visualizações no Instagram.

Em menos de uma semana, a artista paraense não só conseguiu fazer com que as vendas da Amanda, praticamente, multiplicassem, como a tornou conhecida na internet. Agora, o que não falta são influencers e populares querendo degustar um “hot dog completo” da moradora do bairro do Jurunas.

Para Leona, é muito gratificante poder acompanhar o crescimento da amiga, assim como, conseguir reunir tantas pessoas “que estão vindo de longe para experimentar o hot que a 'salsicha sai para fora do pão’”.

“Estou muito feliz, chega transborda [ o coração]. A gente sabe que não é fácil, que as portas de emprego são fechadas para nós, se fosse só de emprego era bom, são todas as portas. O nosso caminho é estreito, a gente rala o triplo”, afirmou a cantora, mencionando as dificuldades que a comunidade costuma passar.

Por saber os "nãos" que a Amanda levou e ter acompanhado a história desde o começo, Leona contou que o que a amiga tem colhido é fruto de muita dedicação. Segundo ela, logo no começo, as pessoas não costumavam comprar os hots da vendedora por puro preconceito. Muitas vezes, inclusive, Amanda costumava guardar o que vendia para o dia seguinte, na esperança por dias melhores que viriam.

“Tinha gente que não comprava porque ela é travesti, dói, não gosto nem de tocar nesse parte, porque toca uma ferida. Já pensou? O preconceito vem de uma forma, em qualquer lugar, as pessoas querem nos diminuir, e aí a gente ver a força das irmãs”, disse sobre ter ajudado desde o início a divulgar os produtos da amiga.

“Ela [Amanda] é uma pessoa maravilhosa e que quer trabalhar”, complementou Leona.

Leona desejou que todas as “boas oportunidades” que a amiga está conseguindo receber recebessem também sob “outras” que também tem os seus próprios negócios.