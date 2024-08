Vídeo da 'Amanda do Hot' dançando vira animação stop motion e viraliza na web; assista

A paraense "Amanda do Hot Completo", que conquistou as redes sociais em 2022 com sua forma divertida de vender lanches – onde "a salsicha pula para fora do pão" – viralizou nos últimos meses ao aparecer dançando em um barco de passeio, girando ao som de um tecnomelody. Agora, o vídeo viral ganhou uma animação stop motion, criada pelo influenciador Victor Brandão.

O artista, que viralizou na época do BBB ao transformar cenas e memes em stop motion, caprichou nos detalhes para recriar a personagem paraense, desde a roupa até as tatuagens. O influenciador reproduziu fielmente os movimentos icônicos da paraense, incluindo o momento em que sua sandália "voa" e, em uma brincadeira, acerta a influenciadora Leandrinha, que costuma aparecer em suas animações.

Victor também manteve a trilha sonora original do vídeo viral: um remix de um ponto à Maria Padilha, chamado "Copo de Veneno", misturado com a faixa "Last Night", do cantor Diddy, que inclui um sample do tecnomelody "Faz o S", da Banda AR 15.

VEJA MAIS

Amanda do Hot reagiu com entusiasmo ao ver a animação. Em suas redes sociais, ela comentou: "Minha gente eu tô em pânico! O trabalho dele tá de parabéns". "Tá demais! Eu tô em choque! Veio pra destruir", brincou.

Bastidores da animação

Victor confeccionou os bonecos utilizados na produção. Ele compartilhou com seus seguidores os bastidores da criação dos personagens, revelando o cuidado com cada detalhe – desde as roupas até o cabelo ruivo e as tatuagens de Amanda.

Para criar a animação, Victor utilizou a técnica stop motion, que consiste em fotografar um objeto em diferentes posições e, em seguida, unir as fotos em sequência para criar a ilusão de movimento. O processo é bastante trabalhoso, mas o resultado final é impressionante. O influenciador compartilhou com seus seguidores os bastidores da criação dos personagens e da animação. Confira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)