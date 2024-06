Ponto de umbanda dedicado à Maria Padilha vira hit de tecnomelody; VÍDEO

A criatividade dos artistas paraenses não tem limites! Já estamos acostumados com versões tecnomelody de sucessos internacionais, mas uma nova versão transformou um ponto de umbanda em "rock doido". Muitos acreditavam que a música "Copo de Veneno" era uma declaração à cachaça, mas a verdade é que a letra é um ponto dedicado à entidade de Maria Padilha, a Senhora das 7 encruzilhadas.

O refrão da música, "Tentaram me matar com copo de veneno / Se quiser matar, me mata / Que beber, eu bebo mesmo", viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, e muitos internautas ficaram surpresos ao descobrir a origem da melodia. "Tô no rock ou na gira?", brincou o influenciador Roman Gabrielo na legenda do seu vídeo, onde ele explica a história por trás da música.

O remix foi feito pela Dj Meury, que prometeu lançar outros pontos em tecnomelody. "Inclusive tá saindo outras 😂", comentou.

Conhecida por trazer a pessoa amada até você, Maria Padilha é a pomba-gira entidade do candomblé e da umbanda representada por uma mulher sensual e independente. O ponto é um cântico sagrado entoado pelos fiéis para homenagear e invocar entidades durante as giras. Como hit de tecnomelody, a canção ganhou batidas eletrônicas com elementos do brega.

Ouça a versão tecnomelody de "Copo de Veneno":

Ouça a versão original do ponto "Copo de Veneno":

