Conheça o influenciador que faz sucesso com animações 'Stop Motion' de cenas do BBB 24

O influenciador Victor Brandão está fazendo sucesso na internet com vídeos em "Stop Motion" de cenas polêmicas do BBB 24. Para fazer as animações, o artista confecciona bonecos que imitam os confinados no reality e faz uma montagem com várias fotos em um processo que chega a durar quase sete horas e resulta nas filmagens que estão ganhando as redes sociais.

Entre as criações, Victor já recriou as discussões de Davi com Yasmin Brunet, Leidy e até a cena do tapa de Wanessa Camargo, que resultou na desclassificação da cantora. Este último inclusive é o vídeo, criado pelo influenciador, de maior sucesso sobre o reality. A produção de Victor sobre a polêmica "tamancada" da artista na perna do baiano já acumula mais de 300 mil visualizações e 21 mil curtidas. Confira:

VEJA MAIS

Como os vídeos são criados?

Victor já compartilhou com os seguidores os bastidores da criação dos personagens. Para gerar o vídeo final em Stop Motion (movimento parado), o influenciador organiza os bonecos no cenário, faz várias fotos movimentando os personagens aos poucos. No final, ele une todas essas imagens em sequência, que viram uma filmagem, criando a ilusão de movimento devido às diferenças na posição dos objetos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)