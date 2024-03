O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quarta-feira (27/03)? Promessas e climão entre aliados

O top 10 foi formado no BBB 24, após a eliminação de Leidy Elin, que quebrou um recorde histórico do programa ao completar 77 dias no confinamento sem receber votos. A despedida da sister gerou algumas reações na casa. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Promessa dos brothers

Após Eliminação de Leidy Elin, Matteus e Davi comemoram a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Mais cedo, os brothers combinaram de pular pelados na piscina. Eles tiraram as roupas e se preparam para pular. Alane brinca: "Mães, coloquem a mão na frente dos olhos das crianças".

Isabelle questiona se o brother quer que ela pegue a sunga dele. Alane pergunta: "Quer que eu pegue uma toalha para cobrir?". Os brothers tiram o microfone e correm em direção a piscina. O gaúcho grita e agradece ao Brasil pela permanência na casa. Davi, então, diz: "Com a bunda para fora".

Climão entre as Fadas

Em um papo que rolou no Quarto Fada, Davi, Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle conversavam sobre possível top 4 da edição. Os aliados revelaram suas prioridades e o clima ficou tenso. Davi pediu para seu grupo imaginar um top 5 só com eles.

Alane e Beatriz evitaram definir se preferem Davi ou Isabelle. De acordo com o Sincerão, as duas se colocam como prioridade uma da outra. Matteus é o terceiro lugar de ambas, porém o baiano se incomodou com a falta de uma resposta objetiva.

"É uma conversa que, pra mim, me deixa até constrangida. Eu tenho afinidade contigo, mas o fato da Isabelle ser do Norte me pesa nesse programa, de verdade. Não tem nada a ver com jogo", disse Alane. "Eu fico em dúvida com o meu top 4, ainda mais sabendo que eu não sou o seu top 4. Não te criticando, mas já pesa mais pra mim também", declara.

Fernanda entre os rivais

Durante a madrugada, Davi e Fernanda conversaram sobre uma questão do passado e esclareceram a relação entre os dois. No papo, a modelo diz que agora ele pode compreender como a mente dela funciona, e o brother diz que enxerga Fernanda como uma boa jogadora. "Você é uma grande jogadora no meu ponto de vista, você joga bem, você se posiciona, você fala, você tem suas estratégias de jogo. Acho super bacana suas estratégias de jogo, você joga mesmo. Se não jogasse, não estaria aqui", disse o baiano.

Mais tarde, Beatriz, Alane e Davi conversaram sobre a mudança de comportamento da sister. "Ela está vendo o pessoal do lado dela saindo, ela joga mais ainda. Ela vê o barco afundando, tem um barco ali que não está afundando e diz: 'Deixa eu ir pra lá'", declara Beatriz. "Senão vou afundar também", completa Davi. "A gente não pode cair nessa", diz a vendedora. "A gente não pode abrir a brecha, entendeu?", concorda o baiano.

"Nesse final de jogo, nessa reta final, ela está querendo se fazer de boazinha com a gente pra poder passar despercebida dos paredões, porque ela sabe que vem uma carreteira de Paredão e nessa carreteira ela pode ir. Então, ela quer chegar lá no terceiro lugar na manha. Quanto mais longe ela chegar, pra ela é melhor", declara Davi.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)