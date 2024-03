Leidy Elin deixa o BBB 24 no 14º Paredão e Top 10 é formado no programa

Mesmo com todo barraco envolvendo Davi e MC Bin Laden, Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24, com 88,33% dos votos. Na noite desta terça-feira (26), a carioca deixou o programa após Paredão quadruplo contra Davi, MC Bin Laden e Matteus. O baiano teve 6,76%, o artista ficou com 3,84% e o gaúcho com 1,07%.

Vale lembrar, que o cantor é o último camarote que ainda permanece na casa nessa edição.

Com a saída de Leidy Elin, o BBB 24 chega na sua reta final com a formação do Top 10, que tem: Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Lucas, Matteus, MC Bin, Isabelle e Pitel.

Agora, en caráter oficial, faltam 21 dias para o fim do reality. O BBB 24 está previsto para encerrar no dia 16 de abril.