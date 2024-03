Internautas apontam expulsão de Davi e Bin Laden, do BBB 24, no ao vivo de hoje

A discussão entre Davi e MC Bin Laden, que ocorreu após o "Sincerão" da última segunda-feira (25), continua provocando questionamentos sobre uma possível expulsão dos participantes. Uma parcela significativa dos internautas defende a expulsão do motorista de aplicativo e do funkeiro. E, para os tuiteiros, fica cada vez mais evidente que a direção do programa pode optar por desclassificar Bin e Davi ao vivo durante o programa da noite desta terça-feira (26) antes do Paredão. Isso porque, a produção optou por não abrir o confessionário para o Raio-X, avisando todos do BBB 24 que a dinâmica matinal não ocorreria. Vale ressaltar, que a mesma conduta foi tomada diante da eliminação de MC Guimê e Antônio Carlos Júnior, conhecido como "Cara de Sapato", em 2023, quando ambos foram expulsos por importunação sexual.

VEJA MAIS

Internautas especulam eliminação do Davi e de Bin Laden (Reprodução/ "X", o antigo Twitter)

Fora as especulações dos internautas, há também o contrato do BBB, onde são previstas as proibições dos competidores. O portal Leo Dias teve acesso ao documento e compartilhou em suas redes sociais. Nele, é deixado claro que agressão de qualquer natureza tem como punição a desclassificação do jogo. "Praticar agressão física, por mais leve que seja, a qualquer outro participante da competição ou membro da equipe", explicou a cláusula 3 sobre o que não pode ser feito pelos participantes.

Internautas especulam eliminação do Davi e de Bin Laden (Reprodução/ "X", o antigo Twitter)

Durante a discussão entre Davi e Bin, internautas apontaram que o motorista de aplicativo chegou a dar uma "cabeçada" no funkeiro. Já o cantor, teria sido acusado de derrubar propositalmente Lucas Henrique, que caiu no chão. Mas, depois, Buda explicou que acabou caindo sozinho.

O colunista Gabriel Perline, do portal IG, também compartilhou detalhes do contrato da Globo. A emissora registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual, ou até mesmo outras formas de abuso, bem como ameças de agressões ou agressões, física ou verbais, "entre os próprios participantes ou com terceiros, não são tolerados em hipótese alguma", diz o documento. Caso sejam desclassificados, Davi e Bin perdem tudo o que já ganharam até o dado momento no BBB 24. Saiba o que eles podem perder:

Davi perderá a bolsa de estudos e R$ 5 mil de uma instituição de ensino, deixando de cursar a faculdade de medicina, e mais R$ 5 mil e um ano de compras em um aplicativo de entregas de alimentos. Já o Bin Laden, deixa de usufruir os 80 mil reais em compras no site de fabricante eletrodomésticos por sua vitória em uma das Provas do Líder.