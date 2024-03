Enquete UOL BBB: Quem vai sair no Paredão quádruplo da próxima terça-feira, 26?

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no 14º Paredão do BBB 24. O mais votado pelo público será eliminado na terça-feira, 26. Acompanhe a parcial da Enquete realizada pelo site UOL e confira quem está cotado para sair da disputa.

Até o início da manhã desta segunda-feira, 25, a participante mais votada para deixar o BBB24 é Leidy Elin com 80,47% dos votos. Atrás da sister vem MC Bin Laden com 8,75%, depois Davi com 8,54% e por último, Matteus com apenas 2,02% do voto popular.