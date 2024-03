Participantes do BBB 24 aprendem a abafar labareda de óleo em panela com tampa para apagar fogo

O apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt, ensinou os participantes do programa como conter labaredas em panela com óleo fervente. Ele comentou a situação que ocorreu na tarde deste domingo (24), na cozinha da casa, e explicou que não se deve jogar água em panela com óleo por conta do risco das chamas subirem e se alastrarem.

Tadeu ressaltou que o motorista de aplicativo pensou rápido em tentar conter as chamas, mas, agiu de maneira incorreta. Davi tirou a panela do fogo, colocou embaixo da torneira e ligou a água, o que fez as labaredas crescerem.

"Falou em fogo, a gente já pensa em meter água, não é Davi?", disse. "Sim, senhor", respondeu o brother. "Panela pegando fogo com óleo a gente não pode jogar água. É perigosíssimo!", falou. "A água não se mistura, água é mais pesada, vai para o fundo da panela e, com o calor, se transforma em vapor imediatamente. E no estado de vapor se expande muito e joga o óleo para cima. Então é perigosíssimo, não pode jogar água de jeito nenhum", explicou.

Fernanda comentou o procedimento correto. "Você tem que cortar o fogo, cortar o oxigênio. Pode colocar um pano úmido, pode tampar com uma tampa, ou colocar o pano. Pode colocar sem desespero", detalhou.

"O certo é abafar a panela com a tampa. Se for um pano úmido não pode estar pingando, vocês já sabem o que a água faz com óleo. E a primeira coisa é afastar a panela da fonte do calor, como o Davi fez", complementou Tadeu.