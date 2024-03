Frigideira com óleo pega fogo no BBB 24 e assusta confinados

Uma frigideira pegou fogo no BBB 24 neste domingo (24). Davi e MC Bin Laden estavam cozinhando e acabaram se distraindo e esquecendo uma frigideira com óleo quente aquecendo no fogão. Em poucos segundos a temperatura alcançou o ponto de combustão fazendo com que surgisse uma labareda. Davi cozinhava na Xepa, enquanto Bin preparava refeição na cozinha Vip.

Beatriz, Alane e Matteus conversavam na mesa. Distraídos, os três não viram a frigideira aquecendo e se assustaram ao ver a chama se levantar. "Ei, pegou fogo! Pegou fogo!", alertou Davi. "Meu Deus!", disse Alane.

Davi então correu para pegar a frigideira, enquanto MC Bin Laden desligou o fogão. Davi colocou a frigideira na pia e ligou a torneira, apagando a chama, enquanto todos ainda continuavam em choque.

Sobre esse ocorrido: sabemos que a forma que o Davi tentou conter o fogo NÃO É A CORRETA. Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências. Trouxe aqui o passo a passo de uma das maneiras mais recomendadas pelos… https://t.co/TEKL2LdFvP — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 24, 2024

Alane perguntou como a situação ocorreu. Matteus respondeu que foi o óleo. "O óleo sozinho pegou fogo?", perguntou Alane. "Sim. Estava numa temperatura muito alta, entrou em combustão", disse Matteus.

Nas redes sociais, a equipe de Davi alertou para a maneira correta para apagar fogo causado por óleo quente. "Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências", escreveram. Eles ainda ressaltaram que a forma apropriada seria colocar uma toalha ou pano molhado sobre a panela.