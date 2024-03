O que rolou no BBB 24 na madrugada desta terça-feira (26/03)?

A madrugada desta terça-feira (26) foi de muito fogo no parquinho no BBB 24. O Sincerão desta semana resultou em gritaria, dedo na cara e uma treta generalizada. A briga foi tão séria que os dummies tiveram que entrar na casa para apartar. Enquanto isso, os internautas estão pedindo expulsão de Bin Laden e Davi pela discussão acalorada. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Como a treta começou

Após o Sincerão desta segunda-feira (25), Matteus bateu boca com MC Bin Laden. O gaúcho foi tirar satisfação com o funkeiro pelas acusações trocadas durante a dinâmica. "Deixa de ser bobalhão", diz Matteus. "Bobalhão é você, truta", afirma MC Bin Laden.

"E outra coisa, tu quer me intimidar. Tu não é dono de ninguém", declara o gaúcho. "E você quer me intimidar por quê?", questiona o funkeiro.

Nesse momento, Davi chega na conversa e tenta separar a briga. "Por que você está colocando a mão em mim?", questiona MC Bin Laden. "Calma", diz Davi. "Não precisa pôr a mão", afirma o funkeiro. "Não precisa se meter. Barulho até portão de lata faz. Tu quer gritar, não adianta gritar comigo", declara Matteus.

"Você foi falar 'parabéns' para mim e eu não te respondi. Segura teu B.O. Eu não quis jogar com você, não quero jogar com você. Você é comédia", fala Bin, e Matteus diz que o funkeiro está mentindo.

Bin Laden x Davi

Davi entrou no meio para tentar apartar Matteus e Bin, mas acabou cedendo às provocações. Os dois trocam xingamentos durante a confusão, que rapidamente se torna generalizada. "Otário! Traíra!", dispara Davi. Bin devolve gritos para o baiano, enquanto brothers tentam separar a briga. "O que você quiser, eu quero em dobro! Seu comédia!", dispara Bin para o brother. "Seu otário!", retruca Davi.

"Tá me peitando? Tá me peitando?", dispara Bin, enquanto os dois se confrontam. Os dois chegam a ensaiar dar uma cabeçada um no outro, até que os dummies entram na casa para tentar acabar com a treta, mas não adianta nada. Os brothers também tentaram separar a briga por diversas vezes, segurando os dois e tentando impedir que se aproximassem um do outro.

Alerta da produção

Em meio ao caos, que já estava instaurado na casa, os dummies, que estavam no gramado, interferiram na discussão. Eles fizeram um sinal de alerta para que a briga fosse encerrada, mas nem isso foi o suficiente para separar Bin e Davi, que continuavam trocando acusações. Foi aí que o Big Boss enviou um recado aos dois:

"Atenção, Davi! Atenção, Bin Laden! Acabou os dois, parou! Passaram do ponto!", disse a voz. No entanto, os brothers continuaram e a voz deu o segundo aviso. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, é um jogo de convivência. Se fosse para ser porrada, era UFC, era Jungle Fight. Então, senhores, comportem-se", disse o comunicado.

Treta entre sisters

Beatriz foi tirar satisfações com Pitel, após a sister a chamar de "desrespeitosa" e "egoísta" em suas atitudes com os artistas que entram na casa. "Eu volto a falar, essa é a minha alegria, é o meu jeito. Eu não vou mudar, não vou parar. Essa sou eu", diz Beatriz.

"Eu acho você uma garota incrível, de verdade, mas eu e você estamos posicionadas em lados opostos do jogo. Desculpe se isso lhe ofende em algum lugar, mas eu vou me posicionar contra você com tudo que eu achar necessário. E quero que você também faça o mesmo comigo, porque, para mim, isso aqui é o jogo. Você faz o seu, eu faço o meu, e o Brasil julga", responde Pitel.

No meio da discussão, Beatriz se vira para Giovanna e uma outra discussão começa entre as duas. "'Ah', o que planta?", questiona Beatriz. "Agora sim, né", afirma Giovanna. "O que planta que não me rega", diz a vendedora. "Você acha que ser planta é o quê? É não procurar câmera? É não fazer isso aqui? É não pular na frente dos artistas?", questiona a mineira.

"Você é a própria árvore", dispara a vendedora. "E você é quem? Verde desse jeito", rebate Giovanna, já que a sister estava verde por conta da dinâmica do Sincerão. "Eu sou Beatriz Reis", responde Bia. "Vai te catar. Não estou nem aí se você é Beatriz Reis. Eu sou Giovanna Lima e aí?", grita a mineira. Em seguida, Beatriz caminhou em direção ao chuveiro na área externa e acabou molhando o microfone. Ela recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas. "500 estalecas? É agora que a gente entra para o Tá Com Nada", diz Giovanna.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)