Protagonistas escolhem participantes para ouvir verdades e levar bomba de fumaça no Sincerão

Nesta segunda-feira (25), todos os participantes participaram do Sincerão no BBB 24, eles foram divididos em dois grupos, os protagonistas (Líder Giovanna, Anjo Pitel e os Emparedados Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden) do 14ª Paredão, que ficaram de um lado do gramado, e o outro grupo estavam os demais participantes.

Na primeira parte da dinâmica é necessário escolher uma pessoa para ficar 'Na Mira'. O escolhido ficou sentado em uma cadeira para ouvir umas verdades, sem o participante ter direito de rebater. O protagonista tinha um minuto para falar.

Quem for o escolhido para sentar na cadeira leva ainda uma bomba de fumaça.

A Líder escolheu Davi para ouvir verdades: "Você é uma pessoa que entrou aqui na casa com um posicionamento de ser muito homem, de ser muito posicionado, de fazer e acontecer e nesse meio tempo arrumou uma arruaça com a casa toda. Atazanou a vida de metade de todo mundo aqui, já mandou a casa toda ir para algum lugar muito específico. Não se desculpou com metade delas, não foi um cara que soube reconhecer seus erros, diz ela.

Pitel escolheu Beatriz e usou a justificativa de desrespeito: "Eu acho você cenosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva. Você escolheu uma música para ser a trilha sonora da sua vida aqui e você perturba todos os artistas para que cantem a sua música porque precisa ser sobre você sempre. Você não respeita nem o repertório que eles criaram para trazer para cá, imagina quantas vezes você entrou na nossa frente. Você não deu espaço para que a gente curtisse o momento, sob a justifica que você está muito feliz e emocionada. Só que está todo mundo muito feliz e emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção".

Após a bomba de fumaça, Beatriz responde as palavras ditas por Pitel e começa uma discussão, Tadeu Schmidt interrompe e pede para que não ocorra o debate.

Davi escolheu Leidy Elin: "Humildemente, eu te perdoo pela sua atitude que você teve comigo de jogar todas as minhas roupas na piscina. Eu acho que a atitude que você teve em nenhum momento você veio me procurar para pedir desculpas. Você ultrapassou a linha do jogo e você me desrespeitou aqui na casa. Ninguém tem o direito de jogar a roupa de ninguém aqui na piscina".

A carioca devolveu a bomba de fumaça: "Eu sempre te achei desrespeitoso com todo mundo aqui dentro da casa. Como Giovanna falou, você mandou todo mundo tomar naquele lugar. Você sempre apontou defeitos para as pessoas aqui dentro. Em relação a jogar suas coisas na piscina, eu pesei a mão, eu errei, sim, mas aqui é um jogo. Você me levou ao limite, mas quem tomou a atitude fui eu. Agora você querer pagar de que o jogo já é seu, já está ganho, isso para mim não soa autoconfiança. Já está soando prepotência, soberba. O tempo inteiro você é manipulador", diz ela.

Matteus escolheu MC Bin, que devolveu o Na Mira.

"Eu estou vendo umas atitudes tuas, principalmente no dia que você tomou nove votos. Você saiu destilando: 'Tomei nove votos, tem um bando de falso aqui'. Eu fiquei na minha, tinha votado em ti. Fiquei quieto, te respeitei, tanto que falei contigo depois na festa. Eu vejo nas suas atitudes que falou que o pessoal é falso, mas aí passou meia dúzia de dias você estava lá nas pessoas que estavam votando em ti, dentro do quarto", diz o gaúcho.

"Vou te explicar um negócio. As pessoas que votaram em mim eu estou somando votos com elas, estou jogando, coisa que não vi você fazer. Quando a Ane foi para o Paredão e você estava, nem naquela época você conseguiu se proteger, porque você não pensar no jogo. Você veio passear. Você fala desculpa para todo mundo. Se passar um repelente no corpo, você pede até desculpa para o mosquito. Você veio fazer VT", disse o MC.

Em seguida, os portagonistas apontavam quem é a grande decepção na casa.

Davi começou e escolheu MC Bin: "Você é esse tipo de pessoa que é capaz de trair as próprias pessoas que estão perto de você para conseguir chegar perto de R$ 3 milhões. Isso fala muito sobre a personalidade que você tem. Seu traíra", afirma ele.

Leidy Elin escolheu Alane: "Porque, quando a Ane estava aqui, todo mundo falava que não ia jogar com Davi, porque não concordava com o jogo dele, principalmente quando ele ofereceu a imunidade para ela. (...) Eu fiz um movimento para tentar salvar ela do Paredão e ela converteu a situação", afirma ela.

Matteus chagou Leidy: "A gente teve alguns atritos desde do início do jogo. A gente meio que resolveu lá, mas eu fiquei chateado, uma coisa que carrego, uma mancha que ficou para mim dela ter falado de mim que eu era planta. A gente era do mesmo quarto. Também pelo fato dela ter tido essa atitude de jogar as roupas do Davi", afirma ele.

MC Bin escolhe Davi.

Giovanna disse que a decepção dela é Beatriz.

Pitel escolheu Alane.