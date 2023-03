MC Guimê e Sapato expulsos do BBB 23: entenda o que é o crime de importunação sexual

A expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, na noite desta terça-feira (16), levantou muitas dúvidas sobre do que se trata o ato de importunação sexual, que teria sido praticado pelos confinados contra a mexicana Dania Mendez. A sister está no reality brasileiro após um intercâmbio com a atração "La Casa de Los Famosos". O rapper e o lutar de MMA deixaram a disputa após um anúncio ao vivo de Tadeu Schmidt.

Neste texto, iremos abordar o que é a importunação sexual, o que a caracteriza, se é considerada um crime e como denunciar casos de importunação sexual.

O que é a importunação sexual?

A importunação sexual é um tipo de assédio que envolve abordagens indesejadas e insistentes de cunho sexual. O comportamento inadequado envolve uma pessoa fazer comentários, gestos ou toques indesejados de natureza sexual a outra pessoa, mesmo após a recusa ou desinteresse da vítima. Esse tipo de assédio pode ocorrer em locais públicos, como ruas e transportes coletivos, ou mesmo em ambientes privados, como o local de trabalho ou estudo.

O que caracteriza a importunação sexual?

A caracterização da importunação sexual depende do contexto em que o comportamento ocorreu. Em geral, ela é considerada uma conduta que viola a intimidade e a dignidade da pessoa que sofre o assédio. Alguns exemplos de comportamentos que podem ser caracterizados como importunação sexual são: abordar alguém com comentários inapropriados sobre seu corpo ou roupa, exibir-se de forma sexualmente sugestiva sem consentimento, tocar alguém de forma sexual sem permissão ou insistir em contato físico mesmo após a negativa da outra pessoa.

Importunação sexual é crime?

A importunação sexual é, sim, considerada um crime. No Brasil, o assédio sexual é previsto no artigo 216-A do Código Penal, que define o crime como “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. A pena prevista para esse crime é de detenção de um a dois anos.

Como denunciar um caso de importunação sexual?

Caso você ou alguém que você conhece tenha sido vítima de importunação sexual, é importante denunciar o ocorrido. A denúncia pode ser feita em delegacias especializadas em atendimento à mulher ou à vítima de crimes sexuais, na Polícia Militar ou em serviços de atendimento à vítima, como o Disque 100 ou Disque-Denúncia 181. É importante que a vítima relate o máximo de detalhes possíveis sobre o ocorrido, como a data, hora, local e características do agressor.

Em resumo, a importunação sexual é um tipo de assédio que envolve abordagens sexuais indesejadas e insistentes. Ela é caracterizada pela violação da intimidade e da dignidade da vítima, sendo considerada um crime no Brasil. Caso você seja vítima ou conheça alguém que tenha sido, não hesite em denunciar. É importante que esse tipo de comportamento não seja tolerado em nossa sociedade.