Equipe de MC Guimê se pronuncia após atitudes do cantor no BBB 23

A equipe de MC Guimê se pronunciou sobre as atitudes do cantor durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (15), no BBB 23. Em nota de esclarecimento, a equipe disse lamentar os episódios envolvendo o funkeiro e justifica que, por ter exagerado na bebida, Guimê “passou dos limites” em alguns momentos.

Durante a festa, MC Guimê passou a mão no corpo da mexicana Dania Méndez, convidada que entrou no programa na tarde de ontem (15). A nova participante chegou a afastar a mão do cantor de seu corpo mais de uma vez.

“Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do Big Brother Brasil. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas as pessoas envolvidas”, diz o primeiro parágrafo do comunicado.

No final, a equipe informa que quando sair do programa, Guimê entenderá a gravidade da situação e pedirá desculpas diretamente a quem precisa. “Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs”, encerra a nota.

Festa do Líder

Durante a noite desta quarta-feira (15), a festa do líder agitou a casa, e entre os principais acontecimentos, MC Guimê foi acusado de assédio após passar a mão no corpo da nova participante Dania Méndez.

O assédio ocorreu quando Dania, Sapato, Guimê, Amanda e Domitila posavam para a foto e a mão de Guimê encostou entre a cintura e bumbum da mexicana. Em outro momento, Dania afasta a mão de Guimê, logo depois, Guimê coloca novamente as mãos no corpo de Dania.

Desabafo de Lexa

A cantora Lexa, esposa de MC Guimê, tem acompanhado e apoiado o cantor desde o ínicio do programa. Diante dos acontecimentos, Lexa se pronunciou nas redes sociais e disse não estar bem. “Preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui”, compartilhou no Twitter.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)