Anitta manda indireta sobre relação de Lexa e MC Guimê após polêmica no BBB 23

Após a polêmica de MC Guimê ter assediado a mexicana Dania Méndez na madrugada desta quinta-feira (16), Anitta se pronunciou sobre a relação de Lexa e Guimê. Durante o dia, a cantora recebeu apoio de várias celebridades diante da situação.

Em seu Twitter, a cantora postou um print de uma conversa com sua gerente de viagem, pedindo que confirmasse Lexa na viagem que está organizando para comemorar seus 30 anos. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher em colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo… hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, escreveu na legenda.

Os internautas acreditam que o post foi uma indireta de Anitta para Mc Guimê, que cometeu assédio na madrugada de hoje (16), tocando a mão no bumbum da mexicana Dania Méndez durante a festa do líder.

Com tanta repercussão, outras celebridades também demonstraram apoio a Lexa. A carioca MC Carol se pronunciou sobre a situação no Twitter. “Eu estou incrédula. A autoestima do homem me assusta", disse a MC em trecho do post.

No Instagram, Gretchen fez um post com a foto da cantora, desejando que Lexa se sinta “acolhida e aconchegada por todas as mulheres”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)