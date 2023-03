Guimê e Sapato no BBB 23: Polícia Civil abre inquérito para investigar importunação sexual

Nesta quinta-feira (16), Polícia Civil abriu inquérito para investigar a suposta importunação sexual dentro da casa do Big Brother Brasil, no Rio de Janeiro. O caso foi levado até a Delegacia de Atendimento à Mulher. A ação é para apurar a conduta dos participantes expulsos, ao vivo, MC Guimê e Cara de Sapato, a assediada a mexicana Dania Mendez.

A influenciadora digital Dania está de visita o Brasil em uma espécie de intercâmbio com o programa mexicano La Casa de Los Famosos. Na noite da quarta-feira (15), durante a festa do líder, Guimê passou a mão várias vezes nas costas e no bumbum da participante. Enquanto o lutador Antônio Carlos Júnior, conhecido como Cara de Sapato, forçou alguns beijos.

Repercussão nas redes sociais

Pela internet, fãs do programa pediam a expulsão dos brothers. A hashtag “EXPULSA OS DOIS BBB” se espalhou pelo Twitter e se tornou um dos assuntos mais comentados, da noite de hoje.