Lady Night exibe entrevista com Lexa hoje após importunação sexual de Guimê no BBB 23

O programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, exibe uma entrevista com Lexa nesta quinta-feira (16). Essa será a primeira aparição pública da cantora após o marido, o rapper MC Guimê, ser acusado de importunação sexual contra a convidada mexicana Dania Mendez, no BBB 23. Porém, a entrevista foi gravada com a cantora antes da situação polêmica acontecer no reality da Globo.

Tatá anunciou as entrevistadas do programa em seu perfil pessoal das redes sociais: "Hoje é dia das maravilhosas Lexa e Sonia Bridi no Lady Night na Globo logo após o BBB", disse. A própria Lexa comentou na postagem: "Ah! Obrigada pelo convite, uma alegria estar com você!", escreveu.

A humorista também postou trechos da gravação realizada com a esposa de Guimê. Em uma das dinâmicas comandadas por Tatá, em que a loira tem que responder perguntas rápídas simulando o sim com a simulação de um tapa no rosto da apesentadora, Lexa admite que já dormiu com mulher e que fingiu orgasmos, inclusive com o marido.

Como a gravação ocorreu antes da acusação de importunação sexual no BBB, o programa não aborda esse assunto.

Polêmica

Na casa do BBB 23, Guimê e Cara de Sapato foram acusados de importunação sexual contra Dania. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da moça sem o consentimento dela, que tentou afastar as mãos dele por várias vezes. Já Sapato, agarrou a moça para beijá-à força e e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB teve que chamar a atenção do participante para que ele parasse.