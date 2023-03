Guimê e Sapato no BBB 23: 'Providências precisam ser tomadas', diz Tadeu

O BBB 23 já está no ar e, em dia de Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa com um recado importante para o Público de casa: "providências precisam ser tomadas" diante de "acontecimentos sérios acontecidos na casa".

O jornalista se referiu à polêmica que tomou conta das redes sociais com o público reivindicando a expulsão de MC Guimê e de Cara de Sapato por importunação sexual contra a sister mexicana Dania Mendez, que chegou à casa do BBB 23 para intercâmbio.

