Saiba quem é Leandrinha Du Art, influenciadora trans que visa quebrar recorde de beijos de Viih Tube

Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e mulher trans, Leandrinha Du Art chamou atenção ao dizer que pretende quebrar o recorde de Viih Tube e beijar mais de 47 pessoas na festa “Casa da Barra”, em Alagoas (AL), promovida pelo humorista Carlinhos Maia. A ex-BBB deu o que falar quando beijou o mesmo número na "Farofa da Gkay", em 2021.

VEJA MAIS

Leandrinha faz sucesso entre seus seguidores por não hesitar em dar suas opiniões sobre sexo. Em seu Instagram, a influenciadora conta abertamente sobre sua vida para mais de 670 mil pessoas. Com eles, Leandrinha divide suas crônicas e contos eróticos, que escreve em um blog.

Natural de Passos, interior de Minas Gerais, a influenciadora nasceu com a Síndrome de Larsen, uma rara condição genética que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança ainda no útero. Por conta da má-formação, ela já contou que durante a adolescência enfrentava problemas de autoestima e se escondia em roupas mais largas, mas tudo mudou quando um dos meninos mais bonitos do colégio pediu para beijá-la.