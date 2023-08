Carlinhos Maia filma beijo forçado em Pyong Lee e web reage: 'Isso é assédio'

Um episódio que aconteceu no reality Casa da Barra, de Carlinhos Maia, deu o que falar na web. Durante uma festa temática, o influenciador filmou uma de suas amigas, Vanessa, beijando Pyong Lee enquanto ele dormia no sofá e postou nos stories do Instagram.

Logo após a divulgação do vídeo, a reação da web se dividiu. Enquanto alguns internautas sugeriam que a cena foi apenas uma brincadeira inofensiva, outros manifestaram indignação e disseram que o ato da amiga de Carlinhos foi assédio.

Os internautas enfatizaram nos comentários que, independente da relação, o ato de beijar alguém sem o consentimento é uma forma de assédio e é crime. Inclusive, muitos questionaram como a situação seria vista se os papéis fossem invertidos e Pyong tivesse dado o beijo em Vanessa.

Em outros stories, Pyong aparecia acordado e confuso com o que havia acontecido. Carlinhos pergunta se o ex-BBB sabia quem era a pessoa e conta que teve seu lábio mordido. Pyong comentou a situação em seu Instagram e disse que não pode dormir em festas, sugerindo que isso teria evitado a situação.

Carlinhos não comentou sobre a polêmica, porém, apagou os stories do beijo logo em seguida, deixando online apenas os da reação de Pyong.

Confira o vídeo que causou polêmica:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)