Banco cobra na Justiça dívida de R$ 570 mil do ex-BBB Pyong Lee

O ex-BBB Pyong Lee está sendo cobrado pelo Banco Bradesco judicialmente. A causa do processo é um empréstimo realizado pelo hipnólogo e youtuber. A causa foi aberta contra a empresa Pyong Produções Eireli, com sede em Barueri (Grande SP), e seu avalista, Jaime Young Lae Cho, nome verdadeiro do artista.

O banco informou que a instituição financeira e ex-BBB celebraram, em outubro de 2022, uma cédula de crédito bancário, no qual o mágico se comprometeu a pagar os R$ 450 mil em 48 parcelas de R$ 16,5 mil, com primeiro vencimento em janeiro de 2023. Porém, a partir de maio, Pyong ficou inadimplente.

VEJA MAIS

Atualmente o saldo devedor é de R$ 572 mil, em decorrência disso, o Bradesco abriu um processo na Justiça, que teve decisão publicada no dia 1º de junho. A juíza Renata da Costa, da 4ª Vara Cível de São Paulo, autorizou a execução de Pyong e sua empresa.

O ex-BBB tem um prazo de 15 dias para se defender após a citação. Se ele reconhcer o crédito, precisa fazer um depósito de 30% do valor em execução. Ainda durante esse prazo, a defesa poderá pedir pelo parcelamento do saldo em seis parcelas mensais, com juros de 1% ao mês.

Pyong informou ao Splash que não tinha conhecimento do processo e que não havia sido citado pelo juiz até ser informado pela reportagem. Ao tomar ciência da ação, os advogados do ex-BBB e da empresa apresentaram um pedido de habilitação no processo, solicitaram segredo de Justiça e também o agendamento de uma audiência de conciliação para que possa ser encaminhado um acordo entre as partes.