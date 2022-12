Influenciadora santarena faz check-in na 'Farofa da Gkay'

A influenciadora de Santarém, Andressa Barros está indo para o seu terceiro ano de “Farofa da Gkay”. Ela postou no seu perfil no Instagram, na manhã desta segunda-feira (05), os momentos de entrada hotel que vai ocorrer o evento.

VEJA MAIS

Andressa mostrou a realização do teste de Covid-19 ao entrar no evento, ela também detalhou todos os brindes que recebeu no seu quarto depois de realizar o check-in.

Além de Andressa, o Babado dos Stories, perfil de ‘fofoca’ do Instagram, também estará no evento, mas diferente da influenciadora, Igor Costa, dono do perfil, estará trabalhando na divulgação do evento.

A “Farofa da Gkay” será nos dias 05, 06 e 07, em Fortaleza, no Ceará.