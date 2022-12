Do Catar para o Ceará: Gretchen embarca para 'Farofa da Gkay' e revela presente para a influencer

A Rainha está chegando! Gretchen está a caminho da “Farofa da Gkay”. A artista postou um vídeo no seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (05), confirmando presença no evento mais esperado de dezembro.

VEJA MAIS

“Já estamos aqui à caminho de Gkay. Já estou no aeroporto”, iniciou Gretchen.

Ela ainda contou sobre o presente que estava dando para a aniversariante: um voucher com um show instrumental e particular de Esdras.

“A gente ficou muito feliz com teu convite e temos um presente de aniversário especial pra você. Eu sei que tudo que dinheiro compra você tem, então eu e meu marido queremos te dar um café da manhã, um happy hour, ele tocando saxofone para você, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Então, você tem um voucher com a gente de um show instrumental particular com o Esdras tocando saxofone para você”, disse a Rainha ao lado do marido.

A “Farofa da Gkay” começa hoje e promete três dias de muita gritaria, confusão e babado. O evento é em comemoração ao aniversário da influenciadora.