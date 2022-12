Manu Bahtidão abre o seu closet e mostras escolhas para ‘Farofa da Gkay’

O plano já estava na mente há cerca de dois meses, mas até receber o “saco de lixo”, Manu Bahtidão aguardava ansiosa pelo convite para a “Farofa da Gkay”, em Fortaleza, no Ceará. Um dos eventos mais badalados e comentados entre os famosos, inicia nesta segunda-feira (05). São três dias intensos de festas e compromissos em uma espaço destinado para artistas, influenciadores, subcelebridades, entre outros.

“Eu acredito que seja o saco de lixo mais desejado do Brasil”, diz Manu ao mostrar o convite do evento. Ao retirar alguns dos conteúdos de dentro, ela pega uma caixa preta, ao abrir tem um vídeo de Gkay fazendo o convite para a “Farofa”.

Pelo primeiro ano, Manu Bahtidão estará lá. E quem conhece um pouco da artista, mesmo que pelas redes sociais, sabe que ela não passa despercebida. A cantora achou uma brecha de dois dias na agenda para aproveitar a “Farofa” que marca o aniversário da influenciadora Gessica Kayane, sua amiga virtual.

E antes disso, ela abriu a porta da sua casa, ou melhor, do seu closet, para mostrar o que vai estar na mala. As peças escolhidas a dedo indicam um pouco das combinações que ela fará, outros looks já estão a caminho da capital cearense, eles vieram de Nova Iorque e forma escolhidas através de uma personal shopper (profissional que ajuda os consumidores a fazerem compras com mais inteligência e agilidade). A cantora, que vai sozinha para o evento, encontrará lá uma equipe preparada para atendê-la.

“Vou ter todo o suporte em Fortaleza, como fotógrafo, estilista, cabeleireiro, maquiador, fonoaudiólogo e assessoria. Eu já tenho uma equipe me aguardando” antecipou.

Os abadás que serão usados nas três festas realizadas na “Farofa da Gkay” já estão com os estilistas para receberem a customização.

A cantora mostrou um pouco das peças escolhidas, entre elas uma bolsa da Valentino, grife italiana. Mas tem também sandália e mala da Louis Vuitton, salto da Bottega Veneta e mais looks da Gucci e outras marcas internacionais. Tudo bem original e colorido, que expressam o momento que vive Manu. Além disso, como grande apreciadora da moda, a artista usa esse recurso para também se comunicar.

“Estou preparando o meu fígado há algum tempo (risos). Mas brincadeiras à parte. Sei que serão dias para curtir, eu vou aproveitar, mas também quero mostrar a minha música, quero levar um pouco da minha cultura, tanto que estamos montando um presente para levar para a Gika (Gkay)”, contou Manu.