Musa do tecnomelody, Manu Bahtidão é convidada para Farofa da Gkay: 'Bora lá, meu Pará'

A cantora de tecnomelody Manu Bahtidão, conhecida no Pará por ser ex-vocalista da Banda Batidão, é uma das convidadas da badalada Farofa da Gkay. O evento comemora o aniversário da influenciadora digital paraibana Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, e reúne diversos famosos da internet. Essa é a quarta edição da "Farofa", que ocorre entre os dias 5 e 7 de dezembro, em Fortaleza (CE).

No Instagram, Manu compartilhou o momento em que recebe o convite do evento, que chega embalado em um saco de lixo, uma referência à tendência da grife Balenciaga, da qual Gkay já demonstrou ser fã. Dentro do saco, o convidado recebe uma caixa com senha, que exibe um vídeo da influencer, uma joia e abadás. "Gente, eu nem acredito, olha o que eu tenho aqui. O saco de lixo mais esperado do Brasil está na minha mão. Eu fui convocada para a Farofa da Gkay", vibrou Manu nos stories.

A intérprete de hits como "Apaixonada" e "Par Perfeito" não escondeu a felicidade em ser convidada para o disputado evento, que este ano traz como grande atração a popstar mundial Anitta. Manu afirmou ser fã de Gkay. "Mulher, tu não sabe o quanto tu me inspira, o quanto você é especial, o quanto eu te admiro. Espero honrar esse convite, me divertir bastante. Quero te conhecer pessoalmente, dar um beijo, um abraço e demonstrar o meu carinho por você", completou.

Bahtidão ainda convocou os fãs paraenses a marcarem o perfil da Gkay na live realizada por ela: "Bora lá, meu Pará, mostrar que a 'Gyka' escolheu bem".