Famosos curtem 'Pool Party' da farofa da Gkay

A influenciadora digital GKay está fazendo três dias de festa para comemorar seu aniversário de 29 anos. Na tarde desta terça-feira (7), alguns convidados do evento, que acontece em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará, curtiram uma festinha na piscina. Whindersson Nunes, Elana, Gleici damasceno e mais famosas exibiram suas curvas no local.

Em entrevista, Gkay disse que bancou o evento do próprio bolso. "Sim, paguei tudo. E quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações (…) As pessoas têm que se divertir e se sentir o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: 'Aproveitem aí'", afirmou Gkay à coluna de Léo Dias.

Confira o último dia da Farofa da Gkay Camila Loures (Foto: Léo Rocha) Elana (Foto: Léo Rocha) Gisele (Foto: Léo Rocha) Flay (Foto: Léo Rocha) MC Mirella (Foto: Léo Rocha) Jonas e Mari Gonzalez (Foto: Léo Rocha) Gleici (Foto: Léo Rocha)

VEJA MAIS