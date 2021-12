Confira os detalhes do Dark Room na ‘Farofa da Gkay’ com fetiches masoquistas

Os babados da ‘Farofa da Gkay’ estão rendendo e nesta segunda-feira (06), a influenciadora inaugurou o Dark Room, um quarto do sexo com fetiches masoquistas e acessórios para garantir a diversão de todos. O tema do quarto secreto foi 50 Tons de Cinza, inspirado no filme erótico muito famoso. Mas detalhe: ninguém pôde entrar com celular. A coluna LeoDias entrou no Dark Room e mostrou fotos exclusivas.

O anexo que fica no Marina Park Hotel possui cerca de 600 metros quadrados. No local, manequins com vestimentas sensuais e objetos eróticos ficaram disponíveis a qualquer um que quiser entrar. Entre os itens, algemas, chicotes, plumas e muito mais. Ao centro, uma cama gigante com lençol vermelho.

Todos os anos, Gkay costuma preparar um after especial, mas desta vez quis ousar e escolheu o pós-festa com tema. O objetivo da atriz era causar. E parece que conseguiu!