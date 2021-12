VÍDEO: Gkay diz que convidados 'cheiram loló' em sua festa e causa 'climão'

A festa de aniversário de Gkay deu o que falar na Web. Uma das muitas polêmicas ocorridas na famosa “farofa” da influencer foi gerada pela própria, ao tentar explicar aos convidados anônimos porque não deveriam tirar fotos com as celebridades no local. O vídeo está circulando nas redes sociais e gerou muito “bafafá”. As informações são do Portal Em OFF.

Gkay disse que quem quisesse fotos deveria tirar apenas com ela, para evitar que os famosos fossem importunados no evento. O problema foi a explicação dada para a recomendação: “Não é pra ficar tirando foto. Tira foto comigo. Comigo eu tiro com todo mundo. Mas não é pra ficar tirando fotos com os famosos porque eles cheiram loló e fazem tudo o que não presta”, entrega.

A equipe da influencer, ao ouvir o comentário, avisa que tudo está sendo transmitido em uma live e ela tenta corrigir: “Gente, é brincadeira. Mas eu tô falando sério”.

A festa aconteceu no Marina Park Hotel, em Fortaleza, e durou três dias. O evento, que comemorou o aniversário da influencer, acontece todos os anos desde 2017. Entre os famosos que marcaram presença estão Viih Tube, Kevinho, Gizelly Bicalho, Lipe Ribeiro, Kéfera, Sarah Andrade, Bianca Andrade, Fred e Lucas Selfie.