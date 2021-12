Gkay afirma que pagou por tudo em festa: 'Quero que os convidados tenham tudo de melhor'

Neste último domingo, 6, aconteceu o primeiro dia de um dos eventos mais populares entre os influenciadores. Intitulada como "Farofa da Gkay", a festa em comemoração ao aniversário da influenciadora Gessica Kayane, já deu o que falar em seu primeiro dia.

A também atriz convida diversos outros influenciadores para passar três dias em um hotel, dessa vez em Fortaleza, Ceará, reservado somente para os convidados. Entre as programações muitos artistas se apresentam. Ontem foi a vez dos shows de Alok e Pedro Sampaio.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Gkay afirmou que é ela quem paga por toda a festa. "Sim, menina, tudo. E quero que meus convidados tenham tudo do bom e do melhor: comida, atrações (…) As pessoas têm que se divertir e se sentirem o mais confortável possível. Tanto que pago hotel, coloco todo mundo dentro e digo: ‘aproveitem aí'”, revelou.

É ela também que escolhe todos os detalhes da 'Farofa'. Desde a escolha dos músicos, do local, dos próprios convidados. Tudo passa pelas mãos da influenciadora. "As pessoas que convido, são pessoas que gosto, que são importantes na minha vida, ou que admiro de alguma forma. E geralmente são pessoas que gostam de festa, animadas, que sabem se divertir, porque a ideia é causar mesmo. Não adianta vir para a minha festa só para dar close”, diz Gkay.

O evento que continua até a próxima terça-feira, 7, já contou com as presenças de Fiuk, Nicole Bahls, Gil do Vigor, Viih Tube, Camila Lourdes, entre muitos outros.