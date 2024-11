Lexa e Ricardo Vianna fazem chá revelação; cantora será mãe de uma menina

Lexa está grávida de uma menina! Em uma live feita neste domingo (3), no Instagram, a cantora anunciou o sexo do bebê ao lado do namorado Ricardo Vianna, e Cecília, sua enteada.

O evento contou com a presença de vários famosos como Pocah, Bruna Griphao, Anitta e Larissa Manoela. A cantora apareceu bastante emocionada durante a transmissão nas suas redes sociais.

Na live, a funkeira também anunciou o nome da criança, que se chamará Sofia, primeira filha da artista. O bebê é fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, com quem a artista namora desde outubro de 2023.

Lexa revelou que está grávida na última quinta-feira (31), no Instagram. “Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, disse.